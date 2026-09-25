В полиции Югры заявили о нехватке 1,3 тысячи сотрудников

По итогам восьми месяцев 2026 года некомплект полицейских в Югре составил 16,4% или 1,3 тысяч сотрудников. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета при УМВД по ХМАО, сообщает Neft.

Основной причиной увольнений действующих сотрудников являются зарплаты. Они ниже, чем в частных организациях. Чтобы удержать полицейских на службе, руководство пытается подходить к вопросу индивидуально, сотрудникам предлагают переводы на другие должности и т. д.

Привлечь на службу в 2026 году на службу удалось 672 новых работника. Полицейских в Югре ищут путем размещения вакансии в открытых источниках, взаимодействия с военкоматом и Центром занятости, участия в ярмарках вакансий. Кроме того, интерес к службе в полиции прививают молодежи.