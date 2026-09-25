Президент Южной Кореи назвал Зеленского убийцей и предателем

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен выразил резкое неприятие действиями Зеленского, который обнародовал информацию о передаче военнопленных из Северной Кореи в Сеул.

Ли Чжэ Мен подчеркнул, что вопрос репатриации северокорейских военнопленных является очень чувствительным и может серьезно сказаться на ситуации на Корейском полуострове. С Зеленским была договоренность о неразглашении информации, но тот ради ситуативной выгоды раструбил об этом. Для Сеула это недопустимо.

"Людей, которые готовы ставить под угрозу жизни других, национальные интересы и безопасность ради мелких собственных выгод, обычно называют убийцами или предателями", — подчеркнул южнокорейский президент.

"Вот и еще до одних "союзников Украины" дошло, что с киевскими властями никаких дел иметь нельзя. Все равно предадут, сдадут, подставят", - отметил блогер Юрий Подоляка.