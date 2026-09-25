Россия и Вьетнам расширят авиасообщение

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок - документ заключили в Ханое по итогам переговоров авиационных властей двух стран. Как сообщили в Минтрансе России, меморандум дает перевозчикам обеих стран право выполнять до 105 рейсов в неделю для каждой из сторон. Сейчас российские авиакомпании летают во Вьетнам по 11 маршрутам - это 39 рейсов в неделю, а вьетнамские перевозчики работают по 13 маршрутам, выполняя 31 рейс в неделю.

В министерстве уточнили, что наращивать частоту полетов планируют по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны намерены и дальше развивать сотрудничество: в планах - расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе организовать рейсы из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

Ранее Россия и Вьетнам подтвердили намерение укреплять взаимодействие в сфере противодействия экстремизму и радикализации, уделив особое внимание работе с молодым поколением. Стороны договорились активизировать сотрудничество профильных ведомств, включая обмен опытом и информацией, в том числе для противодействия использованию ИКТ в преступных целях и нейтрализации внешнего влияния на государственные институты.