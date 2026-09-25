В Батайске открыли мемориал медикам СВО с легендарной "буханкой"

В Батайске в парке Дружбы народов увековечили подвиг военных медиков - центром мемориала "Живым и павшим медикам СВО" стал микроавтобус УАЗ ("буханка"), который служил медицинскому подразделению 103‑го гвардейского мотострелкового полка. Машина прошла через тяжелые испытания: дроны‑камикадзе трижды поражали ее, и экипаж трижды своими силами восстанавливал транспорт, передают "Известия".

Координатор волонтерских групп Батайска Евгений Терновых назвал путь "буханки" легендарным и заявил, что автомобиль достоин ордена Мужества. Капитан медицинской службы в отставке Алексей Тяулин подчеркнул, что мемориал - это дань уважения всем, кто спасает бойцов на линии фронта, а также важный урок для молодежи о цене победы. Он также напомнил, что в 2023 году на этой машине в зону боевых действий выезжал военный корреспондент Семен Еремин, а позже он передал подразделению установку радиоэлектронной борьбы "Волнорез" для защиты от дронов.

Водитель "буханки" Иван Черноволов признался, что испытывает гордость, видя автомобиль в качестве памятника, и отметил особую связь, которая сложилась между ним и машиной в зоне боевых действий.