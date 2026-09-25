На Урале судят организаторов "финансовой пирамиды" с ущербом на 46 млн рублей

В Каменске-Уральском передано в суд уголовное дело о мошенничестве на десятки миллионов рублей. Речь идет о так называемой "финансовой пирамиде".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей поселка Кодинский Каменского района. Как показало расследование, в 2024-2026 годах они привлекали средства людей под предлогом получения "сертификатов" со скидками на товары и автомобили.

Аферисты обещали получение средств в размере полной стоимости "сертификата", не намереваясь исполнять принятые обязательства. Преступная группа действовала по принципу "финансовой пирамиды", где выплаты производились за счет поступления средств от новых участников. В результате 30 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 46 млн рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.