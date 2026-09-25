Касперская: Никто не мог представить масштабов воровства из-за цифровизации

Цифровизация приводит к краже у россиян денег в астрономических масштабах - около 300 млрд рублей ежегодно. Об этом заявила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская в подкасте ИТ-директор "Северстали" Сергея Дунаева "Стальной микрофон".

"Что у граждан России будут красть 300 млрд рублей в год - такие масштабы воровства представить было невозможно. Почему это стало возможно? Из-за краденых баз данных. Потому что, когда вам звонят, про вас все знают. Это гримасы цифровизации. Когда ты платишь наличными в магазине, то тебя могут ограбить на эту сумму, но тебя не могут заставить подписать договор, что ты возьмешь кредит на 30 млн. А мошенники это могут делать, и цифровизация им в этом помогает. Поэтому мне кажется, что здоровый консерватизм здесь лучше, чем попытка сразу бежать за технологиями", - рассказала Касперская.

Ранее она сообщила, что в 2025 году в России было вынесено только 6 штрафов за утечки персональных данных - на несколько сотен тысяч рублей. То есть за слив данных ответственности практически нет. И сейчас мошенники побеждают граждан с разгромным счетом, потому что цифровизация в России внедрятся без соблюдения должных требований к информационной безопасности.