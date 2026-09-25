ФРТ отметил работу Тюменской области по развитию коммунальной инфраструктуры

ФРТ отметил работу Тюменской области по развитию коммунальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



222 объекта водоотведения, включая 38 объектов производственного назначения и более 440 км сетей, модернизировали в России. Работа ведется с 2022 года. Ее курирует Минстрой России, оператором выступает Фонд развития территорий.

"Работа ведется с помощью льготных займов за счет средств ФНБ и федерального бюджета. В текущем году уже обновлено девять объектов. Модернизация водоотведения напрямую влияет на комфорт и безопасность жизни людей, обеспечивает надежную работу систем, чистоту рек и городов. Работы продолжаются, планируем модернизировать еще 35 объектов и 180 км сетей", – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.



За счет средств федерального бюджета с 2023 года обновлено 8 объектов производственного назначения и 239 км сетей водоотведения. Наибольшая протяженность сетей обновлена в Тюменской области – 51,76 км, Мурманской области – 26,21 км, Нижегородской области – 24,72 км.



"Благодаря федеральной поддержке реконструированы и построены крупные магистрали водоотведения в Тюмени, Тобольске и Тюменском округе. Централизована очистка сточных вод в Богандинском и Винзилях с перекачкой на городские очистные сооружения Тюмени. Бюджетное софинансирование позволило в короткие сроки реализовать проекты и предоставить жителям качественные услуги", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Модернизация систем водоотведения повышает надежность коммунальной инфраструктуры, снижает риски аварий и улучшает условия проживания в регионе.