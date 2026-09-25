ТулГУ начнет готовить "прединженеров"

Ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко представил концепцию подготовки специалистов нового типа — "прединженеров". Программа, разработанная совместно с ГК "Ростех", призвана объединить классическое среднее профессиональное образование (СПО) с цифровыми компетенциями.

Предполагается, что прединженер — это специалист, сочетающий знание производственных процессов с навыками программирования станков с ЧПУ, работы с промышленными роботами, ИИ и автоматизацией. Модель базируется на немецкой дуальной системе и китайской модели ускоренного обучения. Пилотной площадкой станет Технический колледж им. С.И. Мосина при ТулГУ. Обучение на базе 9 классов рассчитано на 4,5 года. Программа включает двухэтапный отбор, внедрение университетских дисциплин со второго курса и обязательную годовую стажировку на предприятии под руководством наставника. Это настоящая смена парадигмы, считает Кравченко.

При этом остается вопрос, какая квалификация будет присваиваться на выход, так как квалификации "прединженер" сейчас не существует.

Ректор СПГУ Владимир Литвиненко ранее признал, что никаких идей по переходу на новую модель высшего образования никто так и не представил, а во всех пилотных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".