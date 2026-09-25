Седьмая жертва: медведь убил женщину в Красноярском крае

В селе Вознесенска Ирбейско‑Саянского муниципального округа дикий зверь насмерть атаковал местную жительницу. Ранним утром 51‑летняя женщина вышла на придомовую территорию и столкнулась с медведем - тот пытался проникнуть в загон с домашними животными, сообщает следствие. Хищник набросился на сельчанку, тяжелые травмы стали причиной ее смерти. Сосед погибшей вовремя среагировал и застрелил медведя, устранив угрозу.

С начала сентября в регионе это уже седьмой случай, когда нападение медведя приводит к гибели человека. Из‑за участившихся инцидентов Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведет расследование дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сотрудники ведомства уже провели обыски в министерстве природных ресурсов края. Сейчас следователи продолжают проверку и проводят судебно‑медицинскую экспертизу, чтобы установить все обстоятельства трагедии.