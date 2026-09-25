В Екатеринбурге задержали дерзкую налетчицу, нападавшую на пункты выдачи заказов

В Екатеринбурге силовики задержали подозреваемую в нападениях на пункты выдачи заказов. "Маленькую разбойницу" уже отправили в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 12 сентября в дежурную часть поступил сигнал, что неизвестная явилась в ПВЗ в микрорайоне Светлый, чтобы забрать две золотые цепочки. После того, как сотрудница отдала клиентке неоплаченный заказ, последняя просто схватила его и побежала.

Когда работница ПВЗ попыталась остановить грабительницу, та в ответ распылила газ. Пострадавшая была доставлена в медучреждение, где ей поставили диагноз "химический ожог глаз" и оказали помощь.

Буквально в тот же день от действий дерзкой налетчицы пострадал еще один пункт выдачи заказов, но уже в Ботаническом микрорайоне. Там она похитила духи по той же схеме и также применила газ. Общая сумма ущерба составила 376 тысяч рублей.

Силовики смогли выйти на след нападавшей и задержать: ею оказалась ранее не судимая безработная жительница Эльмаша. Отличительной чертой налетчицы был невысокий рост – порядка 155 см, из-за чего в полиции в шутку прозвали ее "маленькой разбойницей". Сама она полностью признала свою вину и раскаялась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил задержанную под арест. На время следствия она будет находиться в СИЗО.