На звание Почетного гражданина Екатеринбурга претендуют "дедушка уральского рока" и медиаменеджер

На звание Почетного гражданина Екатеринбурга в 2026 году выдвинуты два кандидата. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение было принято на заседании комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга". Его провел мэр Алексей Орлов.

По итогам голосования комиссии на рассмотрение Екатеринбургской городской думы были выдвинуты:

легендарный музыкант, композитор, один из создателей гимна Екатеринбурга, "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин;

президент Свердловского рок-клуба, медиаменеджер, генеральный директор FM-радиостанции "Радио Си" Николай Грахов.

Звание Почетного гражданина присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие Екатеринбург и получившие широкое общественное признание. В этом году оно будет вручаться накануне исторической даты основания города 18 ноября.