Четверо экс-сотрудников "РЖД" наказаны за получение 7 миллионов в виде взяток

В Москве наказаны за коррупцию бывшие сотрудники ОАО "РЖД", занимавшиеся закупками, снабжением, финансами и транспортом, Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев.

Деньги сотрудникам "РЖД" передавали представители подрядчиков. В ответ они должны были быть благосклонны к организациям при заключении договоров по техобслуживанию и текущему ремонту автотранспорта госкомпании. Общая сумма взятки превысила 7 млн руб.

Приговор Басманного райсуда– от 8,6 до 12,6 лет колонии строгого режима и штрафы от 36,8 до 73,6 млн руб. Мосгорсуд оставил вердикт без изменения, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.