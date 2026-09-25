Первый отель в Геленджике получил сертификат соответствия стандарту pet-friendly

Эксперты органа по сертификации «Роскачество — Туризм» подтвердили, что бутик-отель Rony Shelter соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними животными. Информация о сертификации вносится в реестр Росаккредитации, сообщает пресс-служба ведомства.



Эксперты оценивали наличие необходимой инфраструктуры — номерах есть миски для еды, лежанки, пакеты для уборки за питомцем и игрушки. При необходимости гости могут получить дополнительные средства для ухода за животным. Также установлены миски с водой при входе в отель. Зона выгула для собак помечена специальным знаком, имеются урны для уборки за животным. Зоны, где выгул запрещен, также обозначены.



Также в отеле уделяется особое внимание гигиене и безопасности. Во время отдыха номера ежедневно убирают, а после выезда производится тотальная генеральная уборка с дезинфекцией воздуха. Все средства для обработки гипоаллергенны.



В качестве приветственного комплимента гостям вручают наборы для собак, а также памятку по размещению и буклет с информацией о близлежащих ветеринарных клиниках, зоомагазинах, салонах груминга. Сотрудники отеля осведомлены о правилах обращения с домашними животными и знают, как действовать в непредвиденных обстоятельствах.