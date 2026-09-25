Франция отправит войска в Саудовскую Аравию

Французские власти приняли решение об отправке воинского контингента в Саудовскую Аравию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Целью миссии заявлено обеспечение безопасности критической инфраструктуры — нефтеперерабатывающего завода и трубопроводной системы в порту Янбу на Красном море. По словам Макрона, Париж предоставит также современные радары и средства ПВО. Он подчеркнул, что данные меры носят только оборонительный характер и согласованы с Эр-Риядом, поэтому Франция не станет участником регионального конфликта.

Порт Янбу приобрел стратегическое значение для европейского рынка после начала войны с Ираном, так как позволяет транспортировать углеводороды в обход Ормузского пролива. В сентябре работа объекта уже прерывалась из-за атак иракских группировок, что вызвало обеспокоенность мирового сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о вероятной причастности Тегерана к диверсиям на трубопроводе "Восток — Запад". Эта магистраль протяженностью более 1200 км является ключевым экспортным маршрутом Саудовской Аравии, обеспечивающим прокачку около 4 млн баррелей нефти ежедневно (это около 4% всего мирового экспорта). Сейчас ситуация осложняется активизацией хуситов, которые летом объявили морскую блокаду королевства и усилили обстрелы энергетических объектов, а также укрепили свои позиции в районе Баб-эль-Мандебского пролива.