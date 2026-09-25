«Покупай ставропольское!» - в выходные в краевой столице пройдут ярмарки

В предстоящие выходные в Ставрополе состоятся традиционные осенние ярмарки «Покупай ставропольское!».

В субботу торговая площадка будет работать по улице Васильева, 35/1, в воскресенье — на площади 200-летия.

Жители и гости краевой столицы смогут купить овощи и фрукты местного производства, бахчевые, сухофрукты, мёд, специи, молочную и мясную продукцию, а также хлебобулочные изделия.

Также будут развернуты вечерние площадки: по вторникам и пятницам — на улице Доваторцев, 13, по средам — на проспекте Российском, 19 возле ТЦ «Янтарь», по четвергам — на улицах Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1. Ежедневная ярмарка функционирует с 10:00 до 20:00 на улице Объездной, 12. Кроме того, в рамках акции «Овощи к подъезду» плодовоовощная продукция реализуется с автомобилей на 76 точках города, а на 11 точках представлены ставропольские арбузы и дыни.