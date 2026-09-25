Открыт для движения восстановленный мост через Аргун

В Чечне открыли мост через реку Аргун, который расположен на автодороге Грозный — Ведено — граница Дагестана.

Разрушенный в результате весенних паводков объект дорожной инфраструктуры удалось полностью восстановить за шесть месяцев.



«Первоначально мы рассчитывали завершить полное восстановление объекта только к концу года. Но благодаря слаженности и высокому темпу работы всех специалистов итоговый результат превзошел ожидания — мост полностью восстановлен всего за шесть месяцев, вдвое быстрее изначального плана», — сообщил в мессенджере «Макс» глава региона Рамзан Кадыров после церемонии открытия моста.

Для республики мост имеет стратегическое значение, так как именно через него проходит основное сообщение со столицей Чечни.

Восстановленный путепровод рассчитан на интенсивность движения свыше 78 тысяч автомобилей в сутки. Его протяженность составляет 159 метров, ширина — 42 метра, предусмотрено восемь полос движения и тротуары по 1,5 метра с обеих сторон. Установлены 500 метров барьерного ограждения и 32 опоры освещения на 64 светильника.



