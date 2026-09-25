В России резко выросло количество банкротств строительных компаний

В России в течение нескольких месяцев выросло количество банкротств строительных компаний.

За три месяца показатель вырос более чем на 30%. Если в июне их было 1 тыс. 89, то в сентябре стало уже 1 тыс. 454. Сложности в отрасли признают в Минстрое: ведомство уже фиксирует риски невыполнения планов по вводу жилья в ряде регионов. В частности, в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской и других областях.

Девелоперы оценивают положение дел осторожно. По их мнению, оно пока не критично, однако отрасль сталкивается с серьёзными проблемами: снижением спроса, ростом себестоимости строительства и накопленными штрафами за просрочку ввода жилья. Эксперты считают, что ситуация осложняется в том числе ошибками самих участников рынка, пишут "Известия".