Алексей Текслер во главе делегации Южного Урала работает на XII Санкт-Петербургском Международном форуме объединенных культур

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рабочую делегацию региона на XII Санкт-Петербургском Международном форуме объединенных культур, который собрал около 2,5 тысяч участников из более чем 70 стран. В этом году тема форума – «Объединенные культуры – общие ценности».

Как известно, в 2027 году Челябинск будет носить статус «Культурная столица». Губернатор Южного Урала отметил, что путь навстречу статусу «Культурной столицы» регион начал еще в 2019 году, когда на сцене Санкт-Петербургской академической капеллы прошло первое выступление Государственного симфонического оркестра Челябинской области. В 2021 году на той же сцене был презентован воссозданный детско-юношеский симфонический оркестр региона.

«Сцена Санкт-Петербургской государственной академической капеллы, где мы сейчас находимся, для нас особое место. Действительно, очень символично, что именно здесь сегодня мы говорим о вопросах образования в сфере искусства и можем поделиться своим опытом», – отметил Алексей Текслер.

Накануне именно сцена Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге стала местом проведения концерта Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

«Эта сцена очень важна для коллектива, потому что в 2019 году первое публичное выступление симфонического оркестра Челябинской области состоялось здесь, в Государственной академической капелле – это в символическом смысле место рождения нашего оркестра. Тогда, как и сегодня, с нами был Денис Леонидович Мацуев. Он – один из отцов-основателей нашего оркестра, первым сказавший, что в Челябинской области должен быть оркестр. Сегодня коллектив является визитной карточкой региона, им руководит невероятный Алексей Рубин – один из самых талантливых дирижеров в нашей стране. Мы гордимся, что в нашем регионе есть такой замечательный коллектив. В следующем году Челябинск станет Культурной столицей, и симфонический оркестр повлиял на получение этого звания», – отметил губернатор в приветственной речи перед началом концерта.

Партию фортепиано исполнил народный артист России Денис Мацуев. Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Алексея Рубина.

Напомним, Дениса Мацуева и Государственный симфонический оркестр Челябинской области связывают многолетняя творческая дружба и тесное сотрудничество. С момента основания коллектива маэстро регулярно выступает с музыкантами в Челябинской области, оказывает поддержку оркестру и приглашает его к участию в своих проектах и фестивалях по всей России.

Большой вклад в музыкальную культуру Южного Урала внес Адик Абдурахманов – дирижер, основатель, художественный руководитель и первый дирижер Южно-Уральского симфонического оркестра Челябинской филармонии.

Выступление в Государственной академической капелле стало четвертым концертом оркестра на этой площадке. В первом отделении прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Роберта Шумана. Во втором отделении оркестр исполнил Пятую симфонию Людвига ван Бетховена.

В рамках рабочей программы губернатор Челябинской области на площадке форума в ходе тематической секции «Музыкальная культура» выступил с докладом. Глава Южного Урала представил комплексную модель работы с юными талантами, выстроенную в регионе.

Многоуровневая система музыкального образования включает более 120 детских музыкальных школ и школ искусств, 5 профильных колледжей, 3 вуза и учебно-методический центр, поддерживающий профессиональную подготовку и проведение конкурсов для молодых артистов.

Особую роль в системе играет структурное подразделение Челябинской государственной академической филармонии – Детская филармония имени Адика Абдурахманова. После реконструкции в 2021 году она стала центром предпрофессиональной подготовки юных музыкантов и хореографов. В сентябре 2023 года началось строительство второго, четырехэтажного корпуса. В августе этого года торжественно открыто 17 репетиционных пространств на площади более 2,5 тысяч квадратных метров. В планах на 2027 год – создание студии оркестра русских народных инструментов и детского духового оркестра.

«Детская филармония является важным шагом для того, чтобы выпускники в зависимости от профиля шли либо в среднюю профессиональную образовательную организацию, либо в ВУЗ. За последние три года 73% выпускников продолжают свое профессиональное образование. Мы считаем, это хороший результат. То есть фактически дети сначала идут в детские школы искусств, наиболее талантливые попадают на концертную площадку в детскую филармонию. При этом подавляющая часть детей остается в профессии», – подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня в филармонии занимаются 682 ребенка из разных городов области. Учреждение объединяет музыкальное и хореографическое образование, концертную практику, мастер-классы и профориентационную работу.

Кроме того, Челябинская область активно сотрудничает с ведущими музыкантами страны – Образовательным центром Юрия Башмета, «Академией джаза» Игоря Бутмана, фондом «Новые имена» при поддержке Дениса Мацуева. В рамках проекта «Школа исполнительского мастерства» проведено более 650 мастер-классов для 6 тысяч юных музыкантов области. Воспитанники филармонии за пять лет приняли участие более чем в 30 знаковых событиях на престижных площадках страны. В этом году запущены «Малые гастроли» с мастер-классами и концертными программами в городах области.

Отдельное направление работы — развитие детских оркестров. В регионе уже несколько лет проводится Всероссийский конкурс композиторов по созданию произведений для детского симфонического оркестра. В октябре в Челябинске в третий раз пройдет форум по развитию детских симфонических оркестров, а в 2027 году, когда Челябинск примет статус «Культурной столицы» он должен выйти на международный уровень.

В ходе рабочего визита в Северную столицу Алексей Текслер также подписал несколько значимых соглашений о сотрудничестве с ведущими музеями страны.

Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова на площадке форума подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет.

Документом предусматривается проведение на Южном Урале выставок произведений из собрания Третьяковской галереи, совместные просветительские и образовательные проекты, реализация программ в сфере реставрации, повышение квалификации специалистов региональных и муниципальных музеев. Отдельные направления посвящены работе с детьми и молодежью, участниками СВО и их семьями, развитию инклюзивных музейных программ.

«Мы сегодня подписываем соглашение, чтобы продолжить сотрудничество с Третьяковской галереей, с которой мы взаимодействуем и сейчас. Тем более Челябинская область в следующем году — Культурная столица Российской Федерации. Мы стремились к этому многие годы, у нас все получилось. Сотрудничество с Третьяковской галереей позволит нам и дальше развивать уникальные проекты и двигаться вперед», – подчеркнул Алексей Текслер.

Важно отметить, что соглашение двухстороннее, предусмотрен не только показ произведений столичного музея в регионе, но и представление культурного и художественного наследия Южного Урала на площадках Третьяковки.

«Отношения с Челябинской областью у нас давние, подробные и, по сути, мы их сегодня узаконим и продолжим. Московская галерея активно сотрудничает с городами –культурными столицами России. Челябинская область – наш один из любимых партнеров. И должна сказать практическую вещь: с коллегами очень комфортно сотрудничать. Спасибо вам, будем дружить», – прокомментировала Ольга Галактионова.

В завершении церемонии Алексей Текслер пригласил Ольгу Галактионову на открытие основного здания Картинной галереи Челябинского государственного Музея изобразительных искусств после капитального ремонта.

Еще одно соглашение было подписано с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор музея Екатерина Проничева.

Соглашение предусматривает реализацию выставочных и просветительских проектов. Особое внимание будет уделено культурному просвещению детей и молодежи, развитию профессионального образования и повышению квалификации сотрудников учреждений культуры Челябинской области.

«Совсем недавно в Челябинске открылась наша совместная выставка. А сегодня мы систематизировали наши взаимоотношения. Это особенно значимо, учитывая, что Челябинск в следующем году — Культурная столица России. Уверен, у нас впереди самые замечательные выставки и много интересных совместных проектов», - сказал после церемонии подписания Алексей Текслер.

Директор музея Екатерина Проничева отметила, что подписанное соглашение является большой честью и ответственностью для музея.

«У нас уже есть планы, и я думаю, они вызовут интерес не только у жителей Челябинской области, но и у соседних регионов, а также повлияют на развитие туризма. Мы уже запланировали выставку, посвященную Древнему Египту, которая, я надеюсь, откроется в следующем году», – уточнила Екатерина Проничева.

Справка. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина основан в конце XIX века по инициативе профессора Ивана Цветаева, сегодня музей располагает коллекцией из более чем 670 тысяч экспонатов, включая произведения живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.

И также на полях Петербургского международного форума объединённых культур состоялось подписание меморандума о намерениях о сотрудничестве в организации и проведении мультимедийного выставочного проекта «Великолепный Эрмитаж» между Челябинской областью и Эрмитажем. Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Это уникальный проект – и я искренне рад, что «Великолепный Эрмитаж» будет реализован в Челябинске. Для нашего региона это не просто выставка, а событие, которое станет одной из главных страниц культурной жизни не только Челябинской области, но и всей страны. Тем более, в 2027 году Челябинск примет почётный статус Культурной столицы», – отметил Алексей Текслер.

Задача сотрудничества - организация и проведение в Челябинской области мультимедийной выставки, которая познакомит жителей региона с историей, коллекциями и культурным наследием одного из крупнейших музеев мира.

«Надеюсь, что по силе воздействия и по отклику зрителей наш проект станет даже заметнее и мощнее тех крупных инициатив, которые уже реализовывались в Москве. Ведь у Челябинска сейчас особая роль: в 2027 году регион – Культурная столица России, и мы хотим, чтобы этот статус был наполнен реальными, яркими и по-настоящему объединяющими проектами», – сказал Михаил Пиотровский.

Справка. Государственный Эрмитаж основан в 1764 году как частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852 году в Новом Эрмитаже. После 1917 года стал государственным музеем. Сегодня комплекс в центре Санкт Петербурга объединяет шесть зданий (в том числе Зимний дворец и Новый Эрмитаж), коллекция насчитывает около 3 миллионов экспонатов.

В рамках рабочей программы губернатора в Санкт-Петербурге также состоялось посещение Российской национальной библиотеки. Сопровождал губернатора генеральный директор РНБ Денис Цыпкин.

Добавим, что на XII Санкт-Петербургском Международном форуме объединенных культур была представлена информация о реализации на Южном Урале многих проектов по строительству и реконструкции учреждений культуры. За последние годы капитально отремонтированы все театры Челябинской области, более 200 домов культуры и 18 детских школ искусств. Построены 18 новых домов культуры, в том числе 14 быстровозводимых модульных объектов, которые востребованы в сельских территориях. Создано 47 модельных библиотек, открыты новые музеи, в том числе музей Каслинского литья. Продолжается оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами и современным оборудованием.

