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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Автомобилиста" заявил, что команда пропускает "странные голы"

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Алексей Кудашов поделился мыслями об игре своей команды после очередного поражения в чемпионате КХЛ. Он считает, что уральцы пропускают "странные голы".

Накануне "Автомобилист" проиграл в гостях череповецкой "Северстали" со счетом 2:5. Это поражение стало для команды Кудашова уже шестым в восьми матчах сезона и четвертым подряд.

Как заявил тренер после игры, нужно пытаться исправить ситуацию.

"Знаете, у нас уже не первая такая игра очень странная, потому что имеем большое довольно-таки количество моментов, но не забиваем или с огромным трудом забиваем голы и с такой легкостью их пропускаем. При этом, знаете, когда разбираешься – системные голы или несистемные… А здесь какие-то очень странные голы мы пропускаем. Поэтому надо переломить эту ситуацию просто – и все наладится", - цитирует Кудашова официальный сайт "Автомобилиста".

Как именно он собирается это сделать, специалист не уточнил.

Напомним, что ранее главный тренер клуба из Екатеринбурга назвал игру своей команды "детским садом".

Теги: Кудашов, голы, поражение, Автомобилист


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