V Международный фестиваль‑форум «Театральная дельта» проходит в Астрахани

Масштабное мероприятие, стартовавшее 17 сентября в Астраханском драматическом театре, продлится до 5 октября. В этом году Союз театральных деятелей России отмечает 150‑летие, и фестиваль стал частью юбилейной программы.

В фестивале принимают участие и.о. ректора Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Константин Хабенский, и.о. ректора ГИТИСа, кандидат искусствоведения Александр Фокин, директор Российского государственного академического молодежного театра, руководитель продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Кирилл Рыбкин, профессор кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ, директор арт-фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и другие мэтры отечественного театра и кино.

Фестиваль разделен на три блока: «Режиссерская лаборатория», «Образовательная программа» и «Гастрольная программа». В рамках первого блока прошла работа по созданию режиссерских эскизов по пьесам Ж.Б. Мольера.

Образовательная часть, реализующаяся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, включает круглый стол по театральному продюсированию, лекции и мастер-классы для региональных специалистов, спектакли студентов 4 курса актерского факультета Учебного театра Школы-студии МХАТ.

Гастрольный блок – это показы спектаклей ведущих российских театров: Московского художественного театра им. А.П. Чехова, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Ленинградского государственного драматического Театра на Васильевском и Астраханского драматического театра.