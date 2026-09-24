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Фото: astrobl.ru

V Международный фестиваль‑форум «Театральная дельта» проходит в Астрахани

Масштабное мероприятие, стартовавшее 17 сентября в Астраханском драматическом театре, продлится до 5 октября. В этом году Союз театральных деятелей России отмечает 150‑летие, и фестиваль стал частью юбилейной программы.

В фестивале принимают участие и.о. ректора Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Константин Хабенский, и.о. ректора ГИТИСа, кандидат искусствоведения Александр Фокин, директор Российского государственного академического молодежного театра, руководитель продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Кирилл Рыбкин, профессор кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ, директор арт-фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и другие мэтры отечественного театра и кино.

Кинотеатр "Салют" (фото 2020 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль разделен на три блока: «Режиссерская лаборатория», «Образовательная программа» и «Гастрольная программа». В рамках первого блока прошла работа по созданию режиссерских эскизов по пьесам Ж.Б. Мольера.

Образовательная часть, реализующаяся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, включает круглый стол по театральному продюсированию, лекции и мастер-классы для региональных специалистов, спектакли студентов 4 курса актерского факультета Учебного театра Школы-студии МХАТ.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Гастрольный блок – это показы спектаклей ведущих российских театров: Московского художественного театра им. А.П. Чехова, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Ленинградского государственного драматического Театра на Васильевском и Астраханского драматического театра.

Теги: фестиваль форум, театральная дельта, н=гастрольная программа, спектакли


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