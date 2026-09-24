Российские военные нанесли удары по логистическому центру в Одессе

Российские военные нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате ударов в Одесской области поражены: логистический центр в г. Одесса, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств; склад беспилотных летательных аппаратов в н.п. Новые Беляры Одесской области", - говорится в сообщении.