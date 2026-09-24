Стала доступна регистрация на участие в IV Международном Каспийском цифровом форуме

Форум состоится 12 – 13 ноября в г. Каспийск Республики Дагестан. Сквозные темы форума – развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» и применение цифровых технологий в решении задач, связанных с Каспийским морем.

Участники также обсудят актуальные вопросы цифровизации отраслей экономики, формирование единой цифровой экосистемы, использование технологий дистанционного зондирования земли и искусственного интеллекта, развитие маркетплейсов и противодействие дипфейкам. В рамках форума планируется проведение чемпионатов по гонке дронов, спортивному программированию и фиджитал-спорту.

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, ИТ-бизнеса, профильных ассоциаций и союзов, а также представители органов власти и бизнеса Прикаспийских государств. Регистрации участников доступны на официальном сайте форума.

Организаторы – правительство Республики Дагестан при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства иностранных дел РФ.