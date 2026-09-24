25 Сентября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Условия семейной ипотеки подстроят под количество детей с 1 октября

В России с 1 октября будут изменены условия семейной ипотеки. Как сообщает Минфин РФ, процентная ставка и сумма будут зависеть от количества детей и региона, в котором проживает семья. Это позволит сделать программу более адресной и демографически ориентированной.

Согласно новым изменениям, на 2% годовых и максимальную сумму кредита в 10 млн рублей могут рассчитывать семьи с пятью и более детьми. 4% и 10 млн рублей - для семей с четырьмя детьми. С тремя могут получить 10 млн под 6% годовых, с двумя - 8 млн рублей под 8%, а семьи с одним ребенком - 8 млн под 10% годовых.

Для четырех территорий России, а именно Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, будут действовать иные условия:

  • 4% годовых на максимальную сумму в 18 млн рублей - для семей с пятью и более детьми;
  • 6% годовых, 18 млн рублей - для семей с четырьмя детьми;
  • 8% годовых, 18 млн рублей - для семей с тремя детьми;
  • 10% годовых, 15 млн рублей - для семей с двумя детьми;
  • 12% годовых, 12 млн рублей - для семей с одним ребенком.

В каждом случае речь идет о семьях, где хотя бы один ребенок не достиг семилетнего возраста на момент заключения договора.

При этом, максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита будет составлять до 15 лет. Что же касается льготной ипотеки на строительство дома, его завершение или покупку земли для дальнейшего строительства, ставка останется на уровне 6% и не будет зависеть от территории и количества детей.

Теги: Минфин, семейная ипотека


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