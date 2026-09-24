Медведев назвал фамилии кандидатов в руководители Госдумы

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, кого он предложил в руководство нового созыва Госдумы.

Медведев предложил на пост спикера кандидатуру Вячеслава Володина. Первым заместителем предлагается сделать Ирину Яровую. На должности заместителей председателя предложены Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Виталий Савельев.

Фракция "Единой России" будет включать 349 человек, что на 25 человек больше состава фракции предыдущего созыва. Среди них – 140 депутатов, избранных в составе федерального списка, и 209 депутатов, выдвинутых партией и избранных по одномандатным округам. Руководителем фракции предложено быть Дмитрию Кобылкину. Об этом Медведев сообщил на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России", информацию приводит пресс-служба партии власти.

По результатам обработки 99,89% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 58,19% голосов. КПРФ набирает 13,49%, ЛДПР – 8,90%, партия "Новые люди" – 7,81%. Также пятипроцентный барьер преодолела-таки "Справедливая Россия".