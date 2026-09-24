В Нягани нейтрализовали ещё одного медведя, представлявшего опасность для горожан

В Нягани нейтрализовали ещё одного медведя, который представлял опасность для местных жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Иван Ямашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Хищника обнаружили в лесу рядом с дачным массивом. Охотники и егери патрулировали территорию, где ранее жители замечали дикое животное, устроившее беспорядок на контейнерных площадках для сбора ТКО в поисках еды. Во время обхода лесонасаждений вблизи дачных участков специалисты столкнулись с агрессивным зверем. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, трагедии удалось избежать, пострадавших нет.

Как отметил глава города, медведи перед спячкой могут проявлять повышенную раздражительность и агрессию. Они активно ищут любые доступные источники пищи, потребляя её в больших количествах, из-за чего естественная осторожность снижается. Животные становятся более склонны приближаться к человеческим поселениям, дачным участкам и свалкам, где легче добыть калорийную пищу.

Иван Ямашев напомнил: при встрече с диким животным нельзя приближаться к нему или пытаться сфотографировать - это смертельно опасно.