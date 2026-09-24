На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом сельхозпродукции
Власти Краснодарского края ввели в регионе режим ЧС. Причина – невозможно продать значительные объемы сельскохозяйственной продукции.
Трудности с продажей возникли на фоне приостановки работы портов и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне. Режим ввели "задним числом": ситуация признана чрезвычайной, начиная с 12 августа.
С соответствующим распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ознакомился "Ъ-Кубань".