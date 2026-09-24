В Тобольске в соцсетях участились случаи сообщений о фейковых медведях

Глава Тобольска Пётр Вагин провёл оперативное совещание в режиме ВКС со всеми ведомствами по вопросу безопасности горожан. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С конца августа в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступали сообщения от жителей о следах диких животных вблизи жилых районов и мест отдыха. Каждый сигнал был отработан оперативными службами.

По итогам совещания МВД совместно с Госохотнадзором поручено усилить контроль и патрулирование, а также привлечь дополнительные силы для обследования лесных массивов рядом с жилыми районами и СНТ. Коммунальным службам вместе с региональным оператором - взять на контроль контейнерные площадки и обследование городского полигона.

Отдельно глава города обратился к тоболякам. В сети участились фейки: появляются сгенерированные искусственным интеллектом фото о якобы выходе медведей к домам в микрорайоне Центральный и других районах города. Личности распространителей установлены, полиция проводит проверку.

"Это не повод для шуток и хайпа. За каждым сигналом - реальная работа экстренных служб, которые выезжают на место, чтобы обеспечить вашу безопасность", - подчеркнул Пётр Вагин.

Он напомнил, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.