Алексей Вихарев и Антон Шипулин провели на Эльмаше последние дворовые праздники

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал аключительные дворовые праздники на Эльмаше. В этот раз аниматоры развлекали жителей крупных ЖК "Калиновский" и "Энтузиастов", написал депутат в своих соцсетях.

ЖК "Калиновский" в качестве специального гостя посетил российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он провел мастер-класс по лазерному биатлону, где взрослые и дети смогли проверить себя на меткость безопасно для окружающих.

Затем праздник перешел к жителям ЖК "Энтузиастов". Команда аниматоров развлекала детей конкурсами, танцами и аквагримом, а также порадовала фотосессией с любимыми персонажами.

Напомним, что это не первый праздник двора, организованный на Эльмаше Алексеем Вихаревым. В этом месяце он вместе с депутатом заксобрания Свердловской области Вячеславом Брозовским порадовал жителей дома №55 по ул. Стачек. Развлекательная программа включала в себя конкурсы и танцы с приглашенными аниматорами. Детей угощали сахарной ватой и разрисовывали аквагримом.