В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса открыли обучение по программе "ВОИН"

В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса состоялось торжественное открытие обучения по программе военно-спортивной подготовки центра "ВОИН", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В учебный план программы входят тактическая медицина, инженерная, строевая и огневая подготовка, управление беспилотными летательными аппаратами. Такой подход позволяет формировать у молодежи не только прикладные навыки, но и психологическую устойчивость, дисциплину и умение работать в команде. К обучению присоединились 180 юношей и девушек.

Заместитель директора по социально-педагогической работе колледжа Анна Ашихмина отметила, что такие программы, как в центре "ВОИН", – самый действенный инструмент.

"Наша общая задача – дать студентам не просто знания, а уверенность в своих силах и готовность действовать на благо региона и всей страны", - заявила она.

Всего до конца года образовательные программы центра "ВОИН" пройдут более 600 человек.

Занятия организованы по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках учебного курса "Основы безопасности и защиты Родины" и нацпроекта "Молодежь и дети".