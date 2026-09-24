В смесях Nestogen нашли расхождения с составом на упаковке

Роспотребнадзор проверил детские смеси компании "Нестле Россия" и нашел нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В смеси Nestogen 1 реальное содержание витамина А оказалось почти в четыре раза меньше, чем указано на упаковке, а витамина Е - в два раза ниже нормы. Еще в продукте сильно не хватает йода. При этом жирных кислот, наоборот, намного больше, чем заявлено.

Похожие проблемы специалисты обнаружили и в смеси Nestogen 2.

Роспотребнадзор вынес компании предостережение и посоветовал строже следить за качеством продукции.

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