Федерация шахмат Украины обвинила советника офиса Зеленского в попытке рейдерского захвата

Претендент на пост главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, находящийся под санкциями Украины, предложил советнику офиса Зеленского Михаилу Подоляку войти в его команду в качестве представителя Украины. Тот публично принял предложение, но Федерация шахмат Украины (ФШУ) резко отреагировала на эту переписку, заявив, что не делегировала Подоляка и не поддерживает кандидатуру Турлова, а оба они - никто и ничто для шахмат.

В ФШУ подчеркнули, что, согласно уставу ФИДЕ, представителя страны может выдвигать только национальная федерация.

"Подоляк не имеет никакого отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни Украины, никогда никоим образом не помогал и не способствовал ФШУ, а также не имел никакого отношения и к ФИДЕ... Действия Тимура Турлова и Михаила Подоляка - исключительно переписка двух физических лиц в соцсетях, и эти действия являются незаконными и попыткой рейдерского захвата ФШУ. ФШУ обращается к обеим персонам, создавшим этот беспрецедентный случай в истории шахмат, опубликовать опровержение данной инициативы и больше не нарушать закон", - заявила организация, пригрозив подать в суд.

В июле россиянин Аркадий Дворкович сложил с себя полномочия президента ФИДЕ после включения в санкционный список ЕС. Сенатор РФ гроссмейстер Сергей Карякин считает Турлова главным фаворитом на выборах президента ФИДЕ 26 сентября.