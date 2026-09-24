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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В России готовят концепцию здорового питания

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе в Минеральных Водах сообщил о разработке национальной концепции здорового питания. Ее задача - дать людям понятные ориентиры по составлению рациона, в том числе для тех, у кого есть хронические болезни, пишет "РГ".

Мурашко отметил, что здоровое питание не должно сводиться к запретам. Одна из проблем - популярность ультрапереработанных продуктов: например, газировка с большим количеством сахара воспринимается как обычный напиток. В колбасах, сладостях и другой подобной еде часто есть трансжиры - их избыток повышает риск болезней сердца. Государство ограничило долю трансжиров двумя процентами от общего количества жира в продукте, но при большом объеме такой еды вред все равно возможен.

Академик РАН Наталья Мокрышева указала на рост случаев ожирения и диабета. По ее словам, с ожирением связано более 13 типов рака. Среди базовых советов - есть от 400 граммов овощей и фруктов в день и получать не менее 25 граммов пищевых волокон.

Академик Виктор Тутельян пояснил, что обычного рациона не хватает для покрытия потребности в витаминах и минералах: для этого пришлось бы съедать 3,5-5 тысяч килокалорий в день, хотя большинству нужно вдвое меньше. Решение - специальные продукты с меньшим содержанием углеводов и жиров и повышенной долей полезных веществ.

По словам главного внештатного специалиста по терапии Минздрава Оксаны Драпкиной, в рамках проекта "Здоровье для каждого" уже готовят персональные рекомендации по питанию — с учетом климата, пола и возраста. Они легли в основу первого варианта национальных рекомендаций, который будут обсуждать в ближайшие месяцы.

Участники конгресса считают, что правильное питание должно стать привычной частью жизни.

 

Теги: питание, здоровье, концепция


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