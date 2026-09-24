"Не фотографироваться с ними"! Эстония выпустила рекомендации для своих спортсменов

Эстония выбрала новую тактику в отношении российских и белорусских спортсменов: вместо бойкота соревнований с их участием эстонские спортсмены будут выходить на старт, чтобы "отбирать медали" у конкурентов из России и Белоруссии. Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) счел самоизоляцию неэффективной мерой, которая лишь вредит конкурентоспособности местных спортсменов.

Для них был выпущен свод новых рекомендаций. В частности, эстонцам советуют дистанцироваться от россиян и белорусов на пьедесталах, не делать с ними совместных фото и не участвовать в общих мероприятиях. При этом спортсмены не обязаны делать политические заявления — их участие в турнирах остается добровольным.

В то же время ЭОК занял жесткую позицию по внутренним турнирам: на территории Эстонии атлеты из РФ и Белоруссии выступать не могут, даже если международные федерации дадут добро. В комитете признают, что это может привести к санкциям со стороны спортивных организаций, но готовы пойти на этот шаг. Также эстонским делегациям рекомендовано воздержаться от поездок на соревнования в Россию и Белоруссию.

Новые рекомендации стали реакцией на постепенное снятие ограничений с российских и белорусских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета.