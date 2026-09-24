Армии России передана партия истребителей Су-57 в новом техническом облике

В войска передана партия истребителей Су-57 в новом техническом облике.

"Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов", - отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

﻿Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при неблагоприятной помеховой обстановке, сообщает пресс-служба "Ростеха".