В Москве прокуратура просит завести дело на Михаила Касьянова*

В Москве Внуковская межрайонная прокуратура просит возбудить уголовное дело против политика Михаила Касьянова*.

Проверка показала, что Касьянов* ранее уже был наказан за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за границей, он продолжил распространять материалы без специальной маркировки.

Материалы проверки ушли следователям, чтобы они приняли решение, возбуждать ли уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", сообщает прокуратура Москвы.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов