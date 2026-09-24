Брянский автозавод представил бронированный тягач с пулеметной турелью

Брянский автомобильный завод (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") разработал новый бронированный седельный тягач - о разработке стало известно из патентной документации, с которой ознакомились в ТАСС.

Тягач рассчитан на буксировку тяжелых полуприцепов и на работу в сложных условиях. У машины колесная формула 4×4 и полностью бронированная кабина. На крыше стоит турель для пулемета - она помогает отбивать атаки и с земли, и с воздуха.

Инженеры продумали защиту не только от пуль: чтобы тягач хуже видели в тепловизорах, на подножках, кожухе масляного бака, аккумуляторах, фильтрах и стенках моторного отсека поставили теплоэкранирующие панели. Каждый глушитель-искрогаситель тоже получил теплозащитные экраны.

Еще у тягача есть крепления: кронштейны, чтобы фиксировать срезанную растительность, и скобы для маскировочной сети - так машину проще скрыть на местности.