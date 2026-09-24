Минфин предусмотрел налоговые нововведения в проекте бюджета на 2027–2029 годы

Минфин передал в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы. Основные траты - на соцобязательства, оборону, поддержку участников СВО и их семей, технологии и инфраструктуру. При этом Минфин предложил ввести и новые налоги.

Так, в целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить "пассивные" доходы - от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Порог по вкладам до 1 млн рублей останется необлагаемым.

Для импортных товаров из интернет‑магазинов предлагают ввести НДС по ставке 22%, а также сбор 100 рублей за посылки до 200 евро. Сейчас НДС на иностранные товары, покупаемые через электронные торговые площадки, не взимается.

Также проект бюджета предусматривает донастройку налогообложения природной ренты, в частности сектора горно-металлургического комплекса и таких видов продукции, как драгоценные, цветные металлы, удобрения.

Как уточнил Минфин, в секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года (по золоту – 20%).