В Польше подожгли важный для Украины узел связи Starlink

В Польше из-за поджога загорелся наземный шлюз спутниковой связи Starlink. Он важен для Украины – через него идёт обеспечение страны интернетом.

По версии радио RFM, огонь вспыхнул вечером 23 сентября. Это случилось на территории наземной базовой станции в Воле-Кробовской. Повреждена электрогенераторная установка, пишет РИА Новости.

Starlink массово используют в ВСУ. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа разрешить украинским военным использовать сеть Starlink, чтобы наносить удары вглубь России. Вопрос обсуждали 28 июля во время закрытой встречи в Белом доме. По данным СМИ, Трамп не одобрил просьбу Киева. В ответ на это в России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронного подавления "Волна купол гарант", позволяющего эффективно противодействовать спутниковой системе Starlink.