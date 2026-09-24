В Белгородской области за сутки от атак пострадали восемь мирных жителей

Глава Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за сутки по региону нанесли 150 ударов. Под обстрелы попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и другие муниципалитеты. Ранения получили люди в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Шебекинском округах.

Семерых пострадавших увезли в больницу, двое из них - в тяжелом состоянии. По словам Шуваева, били артиллерией, авиацией, реактивными системами залпового огня и беспилотниками - с некоторых дронов сбрасывали взрывные устройства.

Над областью удалось сбить и подавить 145 беспилотников. Экстренные службы продолжают устранять последствия атак.

Ранее в Динском районе Кубани на одном из предприятий вспыхнул пожар из‑за падения обломков беспилотника - пострадавших нет, огонь уже потушили.