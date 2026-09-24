ФСБ поймала в Подмосковье организатора наркоканала из Южной Америки

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области молодого россиянина - он организовывал поставки кокаина из Южной Америки в страны Европы. При задержании у него нашли и изъяли 311,6 килограмма наркотика. Об этом рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Задержанному 24 года - он родился в 2001 году. Силовики считают, что именно он наладил международный канал, по которому в Европу отправляли крупные партии кокаина. Мужчину поймали прямо во время перевозки очередной партии - с поличным.

На него завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд отправил подозреваемого под стражу. Пока не говорят, были ли у него сообщники. Оперативники продолжают выяснять все детали и искать других участников схемы.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил к длительному сроку в колонии гражданина Экваториальной Гвинеи Нгуема Афанга Жэма Энгонгу - студента первого курса одного из вузов Среднего Урала: его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.