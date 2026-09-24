ЕС отдал Украине €8 млрд прибыли от замороженных активов России

В МИД России высказались о количестве переданных Украине денег, которые взяты из доходов от замороженных активов РФ.

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Евросоюз с 2024 г. передал Украине часть доходов от замороженных российских активов на сумму €8 млрд. Из этой суммы более €3,5 млрд передали "непосредственно для закупок вооружения", рассказал глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что к июню 2026 г. объём заблокированных только в Швейцарии российских активов вырос до 8,5 млрд швейцарских франков - это примерно $10,4 млрд. Под ограничениями находятся не только деньги. Власти заблокировали 14 объектов недвижимости, а ещё спортивные и люксовые автомобили, картины, мебель и музыкальные инструменты. Всё это принадлежит людям и компаниям, против которых действуют санкции.