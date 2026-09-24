24 Сентября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Carlos Barria

Раскол в США: аграрии восстали против нефтяников

В США разгорается масштабный конфликт вокруг дизельного топлива. Сообщения о возможном трехмесячном эмбарго на экспорт дизеля вызвали резкое недовольство среди энергетических гигантов. Те в экстренном порядке пытаются убедить президента Дональда Трампа отказаться от этой идеи, ведь экспорт, особенно в Европу, приносит им гигантскую прибыль. В стране возник острый конфликт бизнес-интересов, пишет американист Малек Дудаков.
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Интересы рядовых американцев, переплативших за топливо уже более 100 млрд долларов, корпорации беспокоят мало. Однако на стороне потребителей выступило мощное аграрное лобби. Сенаторы из "зерновых штатов" США, которые обеспечивают население хлебом (Небраска, Канзас и др.), требуют снижения цен, так как фермерские хозяйства страны оказались на грани массового банкротства из-за дорого топлива. Они выступили за любые меры, пусть самые радикальные, лишь бы опустить цены на дизель.

Какое бы решение ни приняли власти, оно будет иметь серьезные негативные последствия. Рискован и сам прецедент эмбарго, так как партнеры США могут ввести симметричные меры, а в будущем им могут воспользоваться демократы для продвижения свой повестки.

"Долгосрочным последствием очевидно станет подрыв позиций США на мировом энергетическом рынке", - заключает Дудаков.

Теги: сша, экспорт, дизель, топливо


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