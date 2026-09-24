Паслер назначил нового замминистра социальной политики Свердловской области

Новым заместителем министра социальной политики Свердловской области назначен Максим Федоров. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, указ об этом подписал губернатор Денис Паслер.

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Федоров родился в Верхнесалдинском районе и окончил УПИ по специальности "Радиотехника, инженер". Свой трудовой путь начинал на промышленных предприятиях Свердловской области. С 2011 года он работал программистом и бухгалтером в учреждениях здравоохранения, а с 2015 года был начальником филиала централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Ленинского района Екатеринбурга. Также работал в областном информационно-расчетном центре, который возглавил в 2021 году.

Как уточнили в департаменте, Максим Федоров назначен на вакантную должность замминистра социальной политики. Он приступит к работе с 29 сентября.

Напомним, недавно в Свердловской области был назначен заместитель министра финансов региона.