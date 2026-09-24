Вопросы, с которыми к Игорю Седову обратились жители, председатель Городской Думы Астрахани взял под личный контроль

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов провёл очередной личный приём граждан в Штабе общественной поддержки «Единой России».

В ходе приема астраханка Ольга Петровна, проживающая на улице Адмирала Нахимова, пожаловалась на многочисленные несанкционированные свалки, которые несколько лет никто не убирает.

Председатель одного из ТСЖ города Астрахани обратилась к председателю по поводу организации и проведения капитального ремонта МКД.

"Все вопросы взяты под личный контроль, готовятся запросы в профильные ведомства. Уверен, что совместными усилиями инициативных астраханцев и городской власти мы сможем оперативно решить насущные вопросы и сделать наш город более благоустроенным и комфортным для проживания", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.