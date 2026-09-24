Детский лагерь "Салют" в Ирбите восстановили после летнего паводка

В Ирбите полностью восстановили загородный детский лагерь "Салют", пострадавший от летнего паводка. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, к ремонтным работам подключились предприятия региона.

Напомним, что подъем уровня воды в реке Ирбит привел к подтоплению двух корпусов лагеря, детской площадки и части стадиона. Больше всего досталось одному из спальных корпусов, где вода повредила стены, полы, двери и мебель на первом этаже. На сегодняшний день ремонт корпуса полностью завершен и лагерь готов к приему детей.

"Глава Ирбита Николай Юдин при поддержке генерального директора Ирбитского молочного завода Григория Бачерикова обратился к акционерам компании "Синара" и Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей. Представители бизнес-сообщества направили более 1,7 миллиона рублей на ремонт корпуса и приобретение новой мебели", - рассказали в департаменте.

Благодаря поддержке бизнеса, Ирбит смог заполучить десять осушителей воздуха стоимостью 270 тыс. рублей. Оборудование используют жители подтопленных территорий для просушки домов.

Напомним, что для ликвидации последствий непогоды региональные власти, муниципалитеты и предприятия объединили ресурсы. Из резервного фонда Правительства Свердловской области на компенсационные выплаты жителям 18 муниципалитетов направили 348 миллионов рублей.