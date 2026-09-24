Депутат предложил выдавать сертификаты на продукты для школьников на лето

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил выдавать школьникам, получающим бесплатное питание в учебном году, продуктовые сертификаты на июнь, июль и август, пишут "Известия".

По словам Селезнева, когда школа закрывается, расходы на еду полностью ложатся на родителей. Поэтому сертификаты хотят автоматически начислять детям из нуждающихся семей.

Сейчас младшеклассники получают бесплатные обеды независимо от дохода семьи, а в старших классах помощь дают только льготным категориям - их определяют регионы. Инициатива в первую очередь касается учеников 5-11 классов из льготных категорий. Для младшеклассников право на сертификат планируют определять по нуждаемости.

Сумму сертификата хотят привязать к стоимости школьного питания в регионе. Тратить средства можно будет только на продукты из утвержденного списка: мясо, рыбу, молочку, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб.

Селезнев отметил, что наборы выдавать не планируют: родители лучше знают потребности детей, включая аллергии. Цель - сохранить поддержку семей летом, но в удобной форме.

Сообщалось, что к 2027 году россияне в возрасте 14-18 лет смогут открывать счета в цифровых рублях - сейчас такая возможность есть только у совершеннолетних, но в ЦБ рассчитывают снять ограничение к концу следующего года.