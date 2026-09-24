Свердловчанка засудила продавца с "Вайлдберриз" из-за неправильного размера сапог

Жительница уральского города Красноуфимск смогла через суд вернуть деньги за товар, приобретенный на известном маркетплейсе.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, жительница региона купила у индивидуального предпринимателя через торговую площадку "Вайлдберриз" зимние сапоги за 5,4 тысячи рублей. При получении в пункте выдачи товар она не осмотрела. А дома обнаружила, что вместо 39 размера ей прислали сапоги 40 размера.

Продавец отклонил заявку на возврат товара, оформленную через личный кабинет на маркетплейсе, а на письменную претензию не ответил. За помощью свердловчанка обратилась в Красноуфимский консультационный пункт, где ей составили иск в суд.

Рассмотрев дело, судья взыскал с ИП более 26 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость товара, неустойка, компенсация морального вреда, расходы на составление искового заявления и штраф.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга отсудил у маркетплейса Ozon 110 тысяч рублей за бракованный товар.