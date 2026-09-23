Трамп нарушит многолетний протокол ради Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп нарушит ради главы КНР Си Цзиньпина протокол, сформированный более 60 лет назад.

По данным FT, Трамп лично встретит председателя КНР на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Это будет демонстрацией особого уважения к председателю КНР. Однако такой вариант развития событий станет нарушением Трампом протокола, который соблюдали более 60 лет. Последний раз подобная встреча на базе Эндрюс произошла в 1962 г., когда огда Джон Кеннеди встретился на взлетной полосе базы с премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом, пишет РБК.

Ранее стало известно, что дипломаты США и Китая несколько недель вели закулисные переговоры о статусе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Вашингтон в конечном итоге уступил требованиям Пекина, согласившись присвоить поездке статус государственного визита. Он начнётся сегодня, 23 сентября. Такой визит станет первым за последнее десятилетие. Протокол включает все атрибуты высшего уровня: торжественную церемонию у Белого дома, воинские почести, артиллерийский салют и государственный ужин.