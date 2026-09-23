"Фронт работ огромный": полиции Нижнего Тагила представили нового руководителя

В среду, 23 сентября, всему личному составу МУ МВД России "Нижнетагильское" представили нового руководителя.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова на эту должность назначен полковник полиции Венер Гафаров. В церемонии приняли участие врио начальника свердловского ГУ МВД генерал-майор Рашид Даулетов, глава города Владислав Пинаев, председатель НТГО "Динамо" и бывший глава полиции Ибрагим Абдулкадыров, а также коллеги из других правоохранительных органов.

"Генерал Даулетов и почетные гости поздравили нового руководителя с ответственной должностью и высказали напутственные слова, обратили внимание на первоочередные задачи по более надежной защите законопослушных жителей округа от проявлений криминала. Среди важнейших вопросов, которые гарнизону необходимо оперативно решать – активизация деятельности всех субъектов профилактики по разъяснению населению, особенно людям пожилого возраста, как не стать жертвой различного рода аферистов. Кардинальные меры требуются по борьбе с подростковой и бытовой преступностью. Фронт работ огромный. Искренне желаем нашему коллеге, чтобы во всем сопутствовала удача, а все задуманное сбылось. Чтобы тагильчане в ближайшее время заметили существенные изменения обстановки в лучшую сторону", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, Венер Газинурович Гафаров родился 13 марта 1987 года в городе Кумертау республики Башкортостан. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году с Нижнетагильской специальной средней школы милиции МВД России. В 2006 году продолжил службу в ОВД в должности участкового уполномоченного милиции отдела участковых уполномоченных ОВД Кумертау. А в 2023 году занял пост начальника отдела полиции 17 МУ МВД России "Нижнетагильское".

"Зарекомендовал себя как грамотный и инициативный сотрудник, преданный своей профессии. Женат, воспитывает двух сыновей. За время службы полковник Гафаров поощрялся более 36 раз, в том числе награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" 3, 2, 1 степени, медалью и нагрудным знаком Министерства обороны РФ "За службу на Кавказе", - уточнил Валерий Горелых.

"Благодарю руководство ГУ МВД России по Свердловской области за оказанное доверие. Возглавить МУ МВД России "Нижнетагильское" для меня большая честь и серьезная ответственность. Получив закалку в отделах полиции Тагилстроевского и Дзержинского районов Тагила, я прекрасно понимаю цену управленческих решений. Наш город имеет выраженную промышленную специфику. Концентрация крупных предприятий, ежедневная миграция тысяч работников, вопросы экономической безопасности и сохранности имущества заводов – все это накладывает на нас особую ответственность. Уверен, что наш коллектив готов выполнять любые задачи на самом высоком уровне", - заявил в своем ответном слове Венер Гафаров.

Напомним, что прежний многолетний глава полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров ушел в отставку в октябре 2025 года.