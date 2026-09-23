В Думе Астраханской области восьмого созыва в ходе первого заседания были решены ключевые организационные вопросы

В ходе первого заседания Думы Астраханской области восьмого созыва были В соответствии с повесткой дня депутаты решили ключевые организационные вопросы, определяющие структуру законодательного органа на предстоящий пятилетний срок.

Игорь Мартынов был избран председателем регионального парламента. Он возглавлял высший законодательный орган Астраханской области в шестом и седьмом созывах. Первым заместителем Председателя Думы Астраханской области избран Олег Петелин, заместителем Председателя регионального парламента Арсен Мутелимов.

Сформированы пять комитетов и комиссии, утверждены их председатели.

В ходе заседания утверждены составы комитетов и избраны их председатели.

Создано пять комитетов и утверждены их председатели:

- комитет Думы Астраханской области по бюджету и налогам возглавил Виталий Гутман;

- комитет Думы Астраханской области по государственному устройству и местному самоуправлению возглавил Александр Тимофеев;

- комитет Думы Астраханской области по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и недропользованию возглавил Геннадий Орденов;

- комитет Думы Астраханской области по социальной политике, образованию и культуре возглавил Олег Петелин

- комитет Думы Астраханской области по экономике, сельскому хозяйству и цифровым технологиям возглавила Лариса Самодаева.

Также утверждены комиссия по Регламенту и депутатской этике и комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Астраханской области, которые возглавил Алексей Серов.

В областной Думе восьмого созыва зарегистрировано пять партийных фракций.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем которой утвержден Олег Петелин;

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководителем которой утвержден Сергей Севастьянов;

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», руководителем которой утверждена Мария Лиджиева;

«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», руководителем которой утвержден Тимофей Щербаков;

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководителем которой утверждена Валентина Антипова.

Еще один вопрос повестки дня – наделение полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Думы Астраханской области восьмого созыва. Большинством голосов сенатором Российской Федерации избран Александр Ходаев.

Справка. Александр Ходаев родился 30 июля 1976 года в г. Астрахани, окончил с красным дипломом Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 1996 году в администрации города Астрахани в должности главного специалиста пресс-центра. С 2005 года прошел профессиональный путь от ведущего специалиста до заместителя генерального директора по внешним коммуникациям — директора центра внешних коммуникаций «Юг» ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». В 2012 году избран депутатом Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань», с 2015 года - депутат Думы Астраханской области пятого, шестого и седьмого созывов.

Общая справка. Дума Астраханской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации. Срок полномочий депутатов восьмого созыва составляет пять лет.