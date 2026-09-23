В Думе Астраханской области восьмого созыва в ходе первого заседания были решены ключевые организационные вопросы

23 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

В Думе Астраханской области восьмого созыва в ходе первого заседания были решены ключевые организационные вопросы

В ходе первого заседания Думы Астраханской области восьмого созыва были В соответствии с повесткой дня депутаты решили ключевые организационные вопросы, определяющие структуру законодательного органа на предстоящий пятилетний срок.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов был избран председателем регионального парламента. Он возглавлял высший законодательный орган Астраханской области в шестом и седьмом созывах. Первым заместителем Председателя Думы Астраханской области избран Олег Петелин, заместителем Председателя регионального парламента Арсен Мутелимов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Сформированы пять комитетов и комиссии, утверждены их председатели.

В ходе заседания утверждены составы комитетов и избраны их председатели.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Создано пять комитетов и утверждены их председатели:

- комитет Думы Астраханской области по бюджету и налогам возглавил Виталий Гутман;

- комитет Думы Астраханской области по государственному устройству и местному самоуправлению возглавил Александр Тимофеев;

- комитет Думы Астраханской области по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и недропользованию возглавил Геннадий Орденов;

- комитет Думы Астраханской области по социальной политике, образованию и культуре возглавил Олег Петелин

- комитет Думы Астраханской области по экономике, сельскому хозяйству и цифровым технологиям возглавила Лариса Самодаева.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Также утверждены комиссия по Регламенту и депутатской этике и комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Астраханской области, которые возглавил Алексей Серов.

В областной Думе восьмого созыва зарегистрировано пять партийных фракций.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем которой утвержден Олег Петелин;

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководителем которой утвержден Сергей Севастьянов;

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», руководителем которой утверждена Мария Лиджиева;

«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», руководителем которой утвержден Тимофей Щербаков;

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководителем которой утверждена Валентина Антипова.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Еще один вопрос повестки дня – наделение полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Думы Астраханской области восьмого созыва. Большинством голосов сенатором Российской Федерации избран Александр Ходаев.

Справка. Александр Ходаев родился 30 июля 1976 года в г. Астрахани, окончил с красным дипломом Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 1996 году в администрации города Астрахани в должности главного специалиста пресс-центра. С 2005 года прошел профессиональный путь от ведущего специалиста до заместителя генерального директора по внешним коммуникациям — директора центра внешних коммуникаций «Юг» ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». В 2012 году избран депутатом Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань», с 2015 года - депутат Думы Астраханской области пятого, шестого и седьмого созывов.

Общая справка. Дума Астраханской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации. Срок полномочий депутатов восьмого созыва составляет пять лет.

Теги: дума астраханской области , игорь мартынов, игорь бабушкин, партийные фракции, комитеты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети